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23 марта

Никита Пресняков озвучил причины, по которым он не стал возвращаться в Штаты

Passion.ruPassion.ru

Никита Пресняков озвучил причины, по которым он не стал возвращаться в Штаты
Фото: Passion.ruPassion.ru

Старший внук Примадонны в свое время учился в Америке и даже подрабатывал в баре. Что помешало Никите Преснякову вернуться туда?

В одной из программ «Секрет на миллион» сын Кристины Орбакайте объяснил, что повлияло на его решение остаться в России. Ведь парню нравилось жить в Америке. Он часто вспоминает, как днем учился, а вечером работал в баре. Тогда Никита отказался от финансовой помощи состоятельных родственников и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. После учебы ему пришлось вернуться на родину. Парень не планировал надолго задерживаться в России, но по ряду причин так и не уехал обратно.

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На то, что Никита остался в России, оказали влияние сразу несколько факторов. Это и музыкальная группа, и знакомство с будущей женой, и просьба звездной бабушки присмотреть за дачей под Истрой. К слову, именно этот дом в Малых Бережках Орбакайте называет их родовым гнездом. Сам Никита там вырос, а позже познакомился со своей возлюбленной, которая была соседкой звездной четы.

Помимо этого, Пугачева подарила любимому внуку на свадьбу квартиру в элитном районе столицы, что тоже некоторым образом привязало Преснякова к России. Никита не жалеет, что его жизнь сложилась таким образом. Он часто путешествует вместе с супругой Аленой Красновой и рад, что может проводить время с семьей.

Фото: Global Look Press, соцсети

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,
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