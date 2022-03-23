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3 часа назад

Стас Пьеха раскрыл правду о ссоре со знаменитой бабушкой

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил», – говорит он.

Стас Пьеха раскрыл правду о ссоре со знаменитой бабушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пьеха уверил журналистов, что разговаривал с бабушкой три дня назад. Да, они не поддерживают связь ежедневно, но находятся в добрых отношениях и обсуждают свои чувства. Эдита чувствует себя хорошо и настроена оптимистично. А все слухи – попытки привлечь семью Пьехи к грязным инфоповодам, уверен он.

Ранее «ФедералПресс» публиковал мнение Пьехи о лучшем артисте в России. Фото:Alexander Keltik / Russian Look / globallookpress.com

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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