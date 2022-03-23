Стас Пьеха раскрыл правду о ссоре со знаменитой бабушкой

Пьеха уверил журналистов, что разговаривал с бабушкой три дня назад. Да, они не поддерживают связь ежедневно, но находятся в добрых отношениях и обсуждают свои чувства. Эдита чувствует себя хорошо и настроена оптимистично. А все слухи – попытки привлечь семью Пьехи к грязным инфоповодам, уверен он.