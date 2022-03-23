Баланс и спокойствие: Стас Пьеха рассекретил, какие мечты хочет осуществить до 2030 года

«К 50 годам неплохо было бы достигнуть каких-то успехов в единоборствах — пусть не на профессиональной, но на любительской арене. В целом хотел бы быть еще здоровее и счастливее. Сейчас происходит столько событий, что только успеваешь реагировать на те вызовы, которые бросает жизнь. Поэтому стараюсь больше заниматься здоровьем: как физическим, так и психическим, духовным. Понимаю, что если этого не делать, то дальше можно упустить ситуацию и прийти в точку невозврата. Держу себя в тонусе, стремлюсь избавиться от эмоциональных качелей, прийти к балансу и спокойствию», — поделился Стас.