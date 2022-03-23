Баланс и спокойствие: Стас Пьеха рассекретил, какие мечты хочет осуществить до 2030 года

Музыкальный исполнитель рассказал о планах на будущее, больших и маленьких целях и мечтах. А также, чего ему уже удалось добиться на сегодняшний день.
В 2030 году Стасу Пьехе исполнится уже 50 лет. Музыкант уже наметил, что ему нужно успеть до этого момента. Конечно, артист планирует заниматься музыкой и сочинять новые композиции. Помимо творчества Стас хочет сделать упор на свой фонд.
«Надеюсь, что к 2030 году у моего стабильно работающего фонда будет огромная положительная статистика помощи в оздоровлении нации. Думаю, что фонд станет главным делом моей жизни», — рассказал музыкант в разговоре с Teleprogramma.pro.
Пьеха мечтает больше времени проводить с сыном. Он надеется, что график ему это позволит. Также артист планирует всерьез заняться своим здоровьем и физической подготовкой.
«К 50 годам неплохо было бы достигнуть каких-то успехов в единоборствах — пусть не на профессиональной, но на любительской арене. В целом хотел бы быть еще здоровее и счастливее. Сейчас происходит столько событий, что только успеваешь реагировать на те вызовы, которые бросает жизнь. Поэтому стараюсь больше заниматься здоровьем: как физическим, так и психическим, духовным. Понимаю, что если этого не делать, то дальше можно упустить ситуацию и прийти в точку невозврата. Держу себя в тонусе, стремлюсь избавиться от эмоциональных качелей, прийти к балансу и спокойствию», — поделился Стас.
На данный момент певцу 41 год и, надо отметить, в жизни он уже много добился. Как говорится, и дерево посадил, и сына родил, и дом построил.
«Я что-то насчет дерева не помню! Хотя в школьные годы что-то сажал. И дом я не строил — купил его. И сына рожал не я, а бывшая жена», — шутит Стас.
Фото: Global Look Press