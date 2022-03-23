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45 минут назад

Безруков сфотографировался на память с челябинскими шахтерами

Ura.RuUra.Ru

Российский актер Сергей Безруков сфотографировался на память с шахтерами поселка Межозерный Верхнеуральского района, в котором проходят съемки картины «Последнее дело майора Бессонова». Видео, как актер в обнимку фотографируется с рабочими, он опубликовал в социальных сетях.

Безруков сфотографировался на память с челябинскими шахтерами
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«Фото на память с настоящими шахтерами! Ура!», — выкрикнул актер на видео.

Также Безруков поделился кадрами со съемок сериала, в котором расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. Часть съемок проходила на карьере «Молодежный», где добывается медно-цинковая руда. Актер приехал на съемки сериала в Челябинскую область 21 марта.

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