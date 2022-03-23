Дочь Заворотнюк просят не надевать траурные вещи

Анна, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, в своем микроблоге пиарит российские бренды. Девушка показывает одежду, которая ей нравится, а также предлагает своей аудитории промокоды на ее покупку.

Фото: ЖЖ ЖЖ

Анна стала вести блог спустя почти год после того, как стало известно о болезни ее матери. Это ей посоветовал психолог. Девушка рассказывает, что у нее есть проблемы. Она год сидела дома и рыдала каждый день после того, как узнала, что ее мать буквально при смерти.

У Анастасии Заворотнюк глиобластома. Это самая смертельная форма онкологии. Конкретный диагноз озвучил продюсер Андрей Разин. Затем его подтвердили родственники актрисы.

Анна старается жить обычной жизнью, но это сложно. В ее микроблоге многие находятся из сострадания или из интереса к состоянию звездной родственницы. Анну жалеют, так как историй со счастливым концом, связанных с глиобластомой, единицы. Девушка отмечала, что обычно с таким диагнозом живут около года. Но это касается тех, кто не может позволить себе терапию. Заворотнюк может, но в борьбе с раком нужно еще и везение.