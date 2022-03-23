В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
54 минуты назад

Дочь Заворотнюк просят не надевать траурные вещи

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Анна, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, в своем микроблоге пиарит российские бренды. Девушка показывает одежду, которая ей нравится, а также предлагает своей аудитории промокоды на ее покупку.

Дочь Заворотнюк просят не надевать траурные вещи
Фото: ЖЖЖЖ

Анна стала вести блог спустя почти год после того, как стало известно о болезни ее матери. Это ей посоветовал психолог. Девушка рассказывает, что у нее есть проблемы. Она год сидела дома и рыдала каждый день после того, как узнала, что ее мать буквально при смерти.

У Анастасии Заворотнюк глиобластома. Это самая смертельная форма онкологии. Конкретный диагноз озвучил продюсер Андрей Разин. Затем его подтвердили родственники актрисы.

Анна старается жить обычной жизнью, но это сложно. В ее микроблоге многие находятся из сострадания или из интереса к состоянию звездной родственницы. Анну жалеют, так как историй со счастливым концом, связанных с глиобластомой, единицы. Девушка отмечала, что обычно с таким диагнозом живут около года. Но это касается тех, кто не может позволить себе терапию. Заворотнюк может, но в борьбе с раком нужно еще и везение.

Дочь Заворотнюк критикуют за любовь к черному цвету. Девушка выбрала себе черный костюм на весну. Интернет-пользователи считают, что не в ее положении носить такие вещи. Черный, по их мнению, цвет траура. Анна, по их словам, сама привлекает несчастье в свой дом.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Андрей Разин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители