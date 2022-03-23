Актер Гоша Куценко пожаловался на многомилионные долги, которые у него появились после продюсирования комедии «Дикари». Как сообщает «Пятый канал», все гонорары артиста уходят на выплату займов, а общая сумма задолженности составляет 24 млн рублей.

Как рассказал Куценко, в 2006 году для работы над фильмом он взял деньги в долг и заложил свой загородный особняк. Однако картина не окупилась — артист едва смог выкупить дом у банка и остался должен основному кредитору.

«Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — считает артист.

Также у актера есть проблемы с налоговой службой — с 2015 года он не оплачивал пошлины за свой дом и дорогой автомобиль. Ситуация еще больше усугубилась с началом пандемии — Куценко заявил, что остался без заработка.

«Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем», — заявил он.