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16 минут назад

Куценко пожаловался на многомилионные долги

Елена Прошина

Актер Гоша Куценко пожаловался на многомилионные долги, которые у него появились после продюсирования комедии «Дикари». Как сообщает «Пятый канал», все гонорары артиста уходят на выплату займов, а общая сумма задолженности составляет 24 млн рублей.

Как рассказал Куценко, в 2006 году для работы над фильмом он взял деньги в долг и заложил свой загородный особняк. Однако картина не окупилась — артист едва смог выкупить дом у банка и остался должен основному кредитору.

«Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — считает артист.

Также у актера есть проблемы с налоговой службой — с 2015 года он не оплачивал пошлины за свой дом и дорогой автомобиль. Ситуация еще больше усугубилась с началом пандемии — Куценко заявил, что остался без заработка.

«Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем», — заявил он.

При этом актеру также приходится обеспечивать свою семью — у него подрастают две дочери от его второй жены Ирины Скриниченко.

Шоу-бизнес,Видео,Ирина Скриниченко,Гоша Куценко,
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