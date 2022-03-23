В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
59 минут назад

Макеева жестко высказалась о переезде Мальковой в США

Елена Прошина

Актриса Анастасия Макеева жестко «прошлась» по экс-супруге своего мужа Светлане Мальковой и заявила, что та незаконно увезла детей в США из Словении, не спросив на это согласие их отца Романа Малькова. Как сообщает Teleprogramma.pro, артистка обвинила бывшую супругу своего мужа во лжи и злоупотреблении алкогольными напитками.

Макеева жестко высказалась о переезде Мальковой в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих соцсетях Макеева выложила видео Мальковой о переезде в США со своими комментариями. В них артистка заявила, что женщина выпивает, а также не раскрывает всю правду о своей миграции. Также, по словам Макеевой, дети Мальковой теперь не смогут снова получить вид на жительство в Европе из-за нарушения миграционного законодательства.

«Немного правды о "матери" с низкой социальной ответственностью и врожденной ложью, что морочила людям голову год и стригла с них деньги на свои путешествия, прикрываясь детьми», — подписала видео Малькова.

Напомним, что накануне Малькова переехала из Словении в США вместе с тремя детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина мигрировала ради нового жениха, который живет в Сиэтле.

После этого в соцсетях Макеевой от имени администратора ее сообществ появился гневный пост, где Светлану назвали «обезумевшей мамой», которая вывезла детей в США «против их воли».

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители