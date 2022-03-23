Макеева жестко высказалась о переезде Мальковой в США

Актриса Анастасия Макеева жестко «прошлась» по экс-супруге своего мужа Светлане Мальковой и заявила, что та незаконно увезла детей в США из Словении, не спросив на это согласие их отца Романа Малькова. Как сообщает Teleprogramma.pro, артистка обвинила бывшую супругу своего мужа во лжи и злоупотреблении алкогольными напитками.

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В своих соцсетях Макеева выложила видео Мальковой о переезде в США со своими комментариями. В них артистка заявила, что женщина выпивает, а также не раскрывает всю правду о своей миграции. Также, по словам Макеевой, дети Мальковой теперь не смогут снова получить вид на жительство в Европе из-за нарушения миграционного законодательства.

«Немного правды о "матери" с низкой социальной ответственностью и врожденной ложью, что морочила людям голову год и стригла с них деньги на свои путешествия, прикрываясь детьми», — подписала видео Малькова.

Напомним, что накануне Малькова переехала из Словении в США вместе с тремя детьми. Через некоторое время выяснилось, что женщина мигрировала ради нового жениха, который живет в Сиэтле.