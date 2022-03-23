Певец Егор Крид назвал группу «Король и Шут» главными кумирами детства

По данным « Центральной службы новостей », 27-летний российский исполнитель Егор Крид рассказал о том, что любимой группой его детства были «Король и Шут». Певец «слушал всё, что крутили по телевизору», в частности, Дженнифер Лопес , Бритни Спирс и 50 Cent.

Его Крид также признался, что хочет попробовать себя в кино в качестве актёра. Известно, что ранее он снимался в эпизодической роли в сериале «Деффчонки» и главной в фантастической мелодраме Марюса Вайсберга под названием «(НЕ)идеальный мужчина», представленной в 2019 году.