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6 часов назад

Певец Егор Крид назвал группу «Король и Шут» главными кумирами детства

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайниещё 2

По данным «Центральной службы новостей», 27-летний российский исполнитель Егор Крид рассказал о том, что любимой группой его детства были «Король и Шут». Певец «слушал всё, что крутили по телевизору», в частности, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и 50 Cent.

Певец Егор Крид назвал группу «Король и Шут» главными кумирами детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его Крид также признался, что хочет попробовать себя в кино в качестве актёра. Известно, что ранее он снимался в эпизодической роли в сериале «Деффчонки» и главной в фантастической мелодраме Марюса Вайсберга под названием «(НЕ)идеальный мужчина», представленной в 2019 году.

Шоу-бизнес,Крид,Дженнифер Лопес,Бритни Спирс,
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