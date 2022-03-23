Раскрыты подробности брака Пугачевой и Киркорова

Недавнее признание Филипа Киркорова в том, что он «типичный подкаблучник» хотя и шокировало многих поклонников, отнюдь не удивило психолога Андрея Зберовского. Он считает, что на самоощущение короля поп музыки вполне могла повлиять его бывшая супруга Алла Пугачева.
«Когда гораздо более молодой женился на более успешной женщине, то подкаблучником быть совсем не стыдно», – сказал он.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году в Санкт-Петербурге, а позже обвенчались в Иерусалиме, однако брак продержался чуть больше десяти лет. Как пояснил Зберовский изданию BLITZ+ , Примадонна могла иметь сильное влияние на тогда еще юного Киркорова. Он добавил, что слово «подкаблучник» может иметь не только негативную окраску, но и легкую иронию по отношению к себе в случае, когда признаешь «значимость женщины».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Пугачева призналась, что никогда не любила Киркорова: «Что было с мозгами?».