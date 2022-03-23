Раскрыты подробности брака Пугачевой и Киркорова

Недавнее признание Филипа Киркорова в том, что он «типичный подкаблучник» хотя и шокировало многих поклонников, отнюдь не удивило психолога Андрея Зберовского. Он считает, что на самоощущение короля поп музыки вполне могла повлиять его бывшая супруга Алла Пугачева .

«Когда гораздо более молодой женился на более успешной женщине, то подкаблучником быть совсем не стыдно», – сказал он.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году в Санкт-Петербурге, а позже обвенчались в Иерусалиме, однако брак продержался чуть больше десяти лет. Как пояснил Зберовский изданию BLITZ+ , Примадонна могла иметь сильное влияние на тогда еще юного Киркорова. Он добавил, что слово «подкаблучник» может иметь не только негативную окраску, но и легкую иронию по отношению к себе в случае, когда признаешь «значимость женщины».