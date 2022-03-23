В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Психолог раскрыл подробности брака Пугачевой и Киркорова

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Недавнее признание Филипа Киркорова в том, что он «типичный подкаблучник» хотя и шокировало многих поклонников, отнюдь не удивило психолога Андрея Зберовского. Он считает, что на самоощущение короля поп музыки вполне могла повлиять его бывшая супруга Алла Пугачева.

Раскрыты подробности брака Пугачевой и Киркорова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда гораздо более молодой женился на более успешной женщине, то подкаблучником быть совсем не стыдно», – сказал он.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году в Санкт-Петербурге, а позже обвенчались в Иерусалиме, однако брак продержался чуть больше десяти лет. Как пояснил Зберовский изданию BLITZ+ , Примадонна могла иметь сильное влияние на тогда еще юного Киркорова. Он добавил, что слово «подкаблучник» может иметь не только негативную окраску, но и легкую иронию по отношению к себе в случае, когда признаешь «значимость женщины».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Пугачева призналась, что никогда не любила Киркорова: «Что было с мозгами?».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители