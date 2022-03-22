Тимати и Гагариной захотели запретить въезд в Латвию

Министерство культуры Латвии предложило запретить въезд российским артистам, поддержавшим проведение военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Росбалт» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране. По его словам, нельзя допускать в латвийском информационном пространстве «разжигание ненависти к Украине и дезинформацию».