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33 минуты назад

Полине Гагариной и Тимати захотели запретить въезд в Латвию

Lenta.ruLenta.ru

Министерство культуры Латвии предложило запретить въезд российским артистам, поддержавшим проведение военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Росбалт» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Тимати и Гагариной захотели запретить въезд в Латвию
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий запрос уже направлен в министерство иностранных дел страны. В список нежелательных лиц захотели включить более 20 россиян. В их числе оказались Вика Цыганова, Стас Михайлов, Валерий Гергиев, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Илзе Лиепа, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Тимати и Виктория Дайнеко.

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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране. По его словам, нельзя допускать в латвийском информационном пространстве «разжигание ненависти к Украине и дезинформацию».

Президент подчеркнул, что по этой причине следует запретить вещание «российских пропагандистских каналов». До этого с подобным предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Алексей Потехин,Тимати,Виктория Дайнеко,Дмитрий Певцов,Стас Михайлов,Сергей Жуков,Николай Расторгуев,Валерий Гергиев,Полина Гагарина,Владимир Машков,Никита Михалков,
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