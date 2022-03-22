Нюша сообщила, в каких странах планирует жить

Певица Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина ) улетела с детьми в Дубай и сообщила, что теперь будет жить на два города.

Нюша опубликовала несколько видео в своем телеграм-канале, в которых рассказала, что из-за частых заграничных командировок мужа, бывшего чиновника Игоря Сивова, ее семья теперь будет проводить много времени как в Москве, так и в Дубае. Певица и ее муж рассчитывают, что релокация в Дубай поможет семье чаще видеться.