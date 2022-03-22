В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Андрей Рожков опроверг слухи о закрытии "Уральских пельменей"

Газета.RuГазета.Ru

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков опроверг слухи о закрытии шоу у себя на странице в "Яндекс. Дзен".

Вопреки слухам шоу "Уральские пельмени" снимается по графику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он вместе со своим коллегой Вячеславом Мясниковым и Артемом Пушкиным сейчас гастролирует отдельно от остального коллектива в рамках проекта "Ваши пельмени", а передачи "Уральских пельменей" снимаются по графику.

"Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что звезду коллектива "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова не пустили в Таиланд из-за долгов. На отдых с семьей Соколов должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга. Пограничники обнаружили, что долг артиста перед приставами составляет 5 тыс. руб.

"Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим", — поделился он.

Артист не знает, выпустят ли его на этот раз.

Последние новости
Шоу-бизнес,Вячеслав Мясников,Андрей Рожков,Дмитрий Соколов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители