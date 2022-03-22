Вопреки слухам шоу "Уральские пельмени" снимается по графику

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков опроверг слухи о закрытии шоу у себя на странице в "Яндекс. Дзен".
Он вместе со своим коллегой Вячеславом Мясниковым и Артемом Пушкиным сейчас гастролирует отдельно от остального коллектива в рамках проекта "Ваши пельмени", а передачи "Уральских пельменей" снимаются по графику.
"Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что звезду коллектива "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова не пустили в Таиланд из-за долгов. На отдых с семьей Соколов должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга. Пограничники обнаружили, что долг артиста перед приставами составляет 5 тыс. руб.
"Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим", — поделился он.
Артист не знает, выпустят ли его на этот раз.