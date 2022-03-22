Запланированное путешествие Пугачевой затянулось

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули родную страну через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. Попытки заверить народ в том, что их отъезд никак не связан с политической ситуацией, потерпели оглушительное фиаско.

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Одним из первых на решение президента Владимира Путина начать спецоперацию по освобождению Донбасса отреагировал известный телеведущий Максим Галкин. Супруг Примадонны не стал скрывать своего отношения к решению российских властей, что в итоге вызвало целый шквал критики в его адрес. Более того, поговаривают, что рекламодатели отказались от сотрудничества с шоуменом, не согласившись с его гражданской позицией.

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Через несколько дней стало известно о спешном отъезде Галкина и Пугачевой в Израиль. Само собой, супруги не забыли захватить с собой и детей Лизу и Гарри. На тот момент в элитной гимназии, где учатся ребята, как раз начинались каникулы. Через некоторое время Примадонна вышла на связь с подписчиками личного микроблога, дабы немного успокоить возмущенный ее стремительной «эмиграцией» народ. Со слов Аллы Борисовны, поездка за границу - это запланированное путешествие, во время которого она якобы намеривалась поправить свое здоровье.

По прошествии нескольких недель даже самые преданные фанаты исполнительницы хита «Айсберг» стали сомневаться в искренности своей любимицы. Дело в том, что дети Примадонны и шоумена так и не появились в учебном заведении, где уже вовсю идут занятия. Незавидную ситуацию, в которую угодили звездные супруги, решил прокомментировать известный российский певец Юрий Лоза. По мнению автора и исполнителя популярного в свое время хита «Плот», покинувшие Россию Пугачева и Галкин в скором времени могут столкнуться с неожиданными последствиями своего неосмотрительного поступка. Уже не секрет, что волна русофобии захлестнула многие страны, где теперь выходцам из России приходится довольно несладко. Кроме того, Лоза напомнил своим коллегам об одном очевидном аспекте – на чужбине их творчество смогут оценить по достоинству только эмигранты.