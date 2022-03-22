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58 минут назад

Сергей Безруков приехал на съемки в Челябинскую область

Ura.RuUra.Ru

Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Новый сериал с Безруковым снимают в Челябинской области
Фото: URA.RUURA.RU

«Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта.

Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году.

В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым.

Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».

Шоу-бизнес,Первый канал,
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