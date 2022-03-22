Новый сериал с Безруковым снимают в Челябинской области

«Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта.