Мартиросян ответил на слухи о замене Урганта на Первом канале

Юморист Гарик Мартиросян опроверг информацию о том, что он заменит актера Ивана Урганта на Первом канале.

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Соответствующее заявление он сделал в сторис в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой).

«Фейк», — написал Мартиросян, комментируя скриншот новости о том, что он заменит Урганта на Первом канале.

Ранее сообщалось, что в начале осени вместо «Вечернего Урганта» может выйти новое вечернее шоу и вести его будет юморист.

Однако официальных подтверждений этой информации не было.

Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ с 25 февраля. С того же дня в эфир перестал выходить «Вечерний Ургант», но пресс-служба телеканала уверяла, что полностью программу не закрывали и контракт с актером не расторгали.