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1 час назад

Собчак извинилась перед фанатами за неопрятную внешность с «колтунами на башке»

Lenta.ruLenta.ru

Телеведущая Ксения Собчак попросила прощения у фанатов за неопрятную внешность, из-за которой ее ранее пристыдили пользователи сети. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте журналистки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).

Собчак извинилась перед своими фанатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем посте Собчак обратилась к юзерам, поблагодарив их за то, что они следят за обновлениями ее YouTube-канала. В то же время она посетовала, что зрителей интересует не только информационное содержимое последних выпусков, но и ее внешний вид.

«Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще было все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите», — извинилась телеведущая.

За несколько часов публикация набрала 56 тысяч лайков. Поклонники поддержали телеведущую, отметив, что ценят ее деятельность.

«Ксения, важно то, что в голове, а не на ней. Спасибо за Вашу работу!», «Ксю, неважно, как ты выглядишь. Главное, что ты с нами: пишешь, снимаешь и рассказываешь. Прорвемся!», «Кого-то всегда больше всего волнуют чужая внешность, деньги, отношения и так далее», «Не извиняйтесь, Ксения. Вы прекрасны, и любим мы вас любой», — комментировали они.

Ранее в марте Собчак приостановила работу над проектом «Осторожно: Новости» на YouTube.

«В связи с новым законом "за распространение фейков о действиях ВС РФ", который сегодня был принят, а также скорости смены новостной повестки мы приняли решение приостановить выпуск наших пятничных "Новостей" на YouTube», — сообщила журналистка.

Кроме того, СМИ также сообщали об отъезде из страны ряда известных личностей, в том числе Ксении Собчак, которая объяснила свой отъезд отпуском. В частности, ведущая опровергла слухи о своей эмиграции, ответив заявившему об ее отъезде из России Алексею Венедиктову.

«Леша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию», — обратилась Собчак к бывшему главреду «Эха Москвы».

Шоу-бизнес,Алексей Венедиктов,Ксения Собчак,Верховный суд,
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