В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
39 минут назад

Малькова рассказала о скорой свадьбе с американцем

Елена Прошина

Светлана Малькова выходит замуж за американца из Сиэтла спустя год после развода с предпринимателем Романом Мальковым. Как сообщает StarHit, вместе с тремя детьми она переехала из Словении в США ради нового жениха. Недавно блондинка призналась, что они с возлюбленным готовятся к свадьбе.

Малькова рассказала о скорой свадьбе с американцем
Фото: InstagramInstagram

«Если вдруг я пропаду с радаров, не теряйте меня. Летим в Сиэтл. Выйду, когда решу все вопросы. Не переживайте за меня. Дорогие администраторы, поддерживайте мой канал. Доверяю вам!», — заявила она, не назвав имени и рода деятельности своего избранника.

Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего бизнесмен познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и ушел к ней от Светланы. С тех пор бывшая супруга критикует Макееву, считая ее разлучницей.

Накануне стало известно, что Малькова переехала в США из Словении вместе с тремя детьми.

После этого в соцсетях администратор сообществ Макеевой от имени актрисы разместил гневный пост, где назвал Светлану «обезумевшей мамой», которая вывезла детей в США «против их воли».

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители