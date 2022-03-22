Малькова рассказала о скорой свадьбе с американцем

Светлана Малькова выходит замуж за американца из Сиэтла спустя год после развода с предпринимателем Романом Мальковым. Как сообщает StarHit, вместе с тремя детьми она переехала из Словении в США ради нового жениха. Недавно блондинка призналась, что они с возлюбленным готовятся к свадьбе.

Фото: Instagram Instagram

«Если вдруг я пропаду с радаров, не теряйте меня. Летим в Сиэтл. Выйду, когда решу все вопросы. Не переживайте за меня. Дорогие администраторы, поддерживайте мой канал. Доверяю вам!», — заявила она, не назвав имени и рода деятельности своего избранника.

Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего бизнесмен познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и ушел к ней от Светланы. С тех пор бывшая супруга критикует Макееву, считая ее разлучницей.

Накануне стало известно, что Малькова переехала в США из Словении вместе с тремя детьми.