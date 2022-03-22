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55 минут назад

«Безумно люблю»: Подольская поделилась трогательными кадрами с мамой

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О празднике в честь мамы Натальи Подольской артистка сообщила в своем Telegram-канале, написав трогательное письмо. В нем она призналась родственнице в любви, а также сообщила, что та является самым добрым, отзывчивым и мудрым человеком на свете.

Подольская поздравила маму с праздником
Фото: пресс-служба НТВпресс-служба НТВ

"Она всегда была мне другом и, как говорится, partner in crime. Только благодаря ей я стала той, кем стала — певицей. По-моему, для мамы такие слова — это одни из самых глобальных слов в жизни! Но это чистая правда", — трогательно поздравила Подольская, сопроводив текст редкими кадрами с родственни

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