Подольская поздравила маму с праздником

"Она всегда была мне другом и, как говорится, partner in crime. Только благодаря ей я стала той, кем стала — певицей. По-моему, для мамы такие слова — это одни из самых глобальных слов в жизни! Но это чистая правда", — трогательно поздравила Подольская, сопроводив текст редкими кадрами с родственни