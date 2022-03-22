Подольская поздравила маму с праздником

О празднике в честь мамы Натальи Подольской артистка сообщила в своем Telegram-канале, написав трогательное письмо. В нем она призналась родственнице в любви, а также сообщила, что та является самым добрым, отзывчивым и мудрым человеком на свете.
"Она всегда была мне другом и, как говорится, partner in crime. Только благодаря ей я стала той, кем стала — певицей. По-моему, для мамы такие слова — это одни из самых глобальных слов в жизни! Но это чистая правда", — трогательно поздравила Подольская, сопроводив текст редкими кадрами с родственни