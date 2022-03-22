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31 минуту назад

«Торгую прокладками»: Боня из Монако высмеяла россиянок

Елена Прошина

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, которая сейчас находится в Монако, посмеялась над россиянками, выложив в свой Telegram–канал видео с прокладками и со словами: «Кому прислать в Россию?».

«Торгую прокладками»: Боня из Монако высмеяла россиянок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике модель держит три большие упаковки с предметами личной гигиены и ехидно предлагает отправить их в РФ.

«Торгую прокладками. Ребят, блин, кому в Москву отправить. Я знаю, что там сейчас с этим будет дефицит», - сказала Боня.

Напомним, из-за ажиотажного спроса в России поднялись цены на некоторые товары, в том числе детские подгузники и женские прокладки. При чем в сети появились видео, где видно, что прокладки тележками скупают именно мужчины.

Предметы личной гигиены дельцы тут же перепродают на сайтах объявлений. Так, стоимость упаковки из 10 штук доходит до 500 рублей. Впрочем, находчивые россиянки не остаются в стороне и атакуют мужчин расспросами, почему не подошел товар.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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