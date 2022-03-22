«Торгую прокладками»: Боня из Монако высмеяла россиянок

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, которая сейчас находится в Монако, посмеялась над россиянками, выложив в свой Telegram–канал видео с прокладками и со словами: «Кому прислать в Россию?».

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В ролике модель держит три большие упаковки с предметами личной гигиены и ехидно предлагает отправить их в РФ.

«Торгую прокладками. Ребят, блин, кому в Москву отправить. Я знаю, что там сейчас с этим будет дефицит», - сказала Боня.

Напомним, из-за ажиотажного спроса в России поднялись цены на некоторые товары, в том числе детские подгузники и женские прокладки. При чем в сети появились видео, где видно, что прокладки тележками скупают именно мужчины.