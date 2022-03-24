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49 минут назад

Гагарина предстала в total black образе и поделилась честным селфи из машины

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Звезда продемонстрировала идеальную кожу без прикрас.

Гагарина предстала в total black образе
Фото: VkontakteVkontakte

Полина Гагарина — одна из самых красивых звезд на российской сцене. Певица вполне может похвастаться идеальной кожей без макияжа.

Так, несколько часов назад Полина Гагарина опубликовала на своей личной странице Vkontakte честное селфи из машины, на котором она предстала без единого грамма декоративной косметики. При этом исполнительница одета в total-black образе с легкой укладкой.

Многие поклонники осыпали комплиментами свою любимицу в комментариях.

К слову, не только Полина Гагарина выступает за естественную красоту. Недавно честным селфи поделилась еще одна звездная дива. 58-летняя Лолита Милявская показала себя без макияжа и фотошопа.

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