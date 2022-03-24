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1 час назад

Другой человек! Бузова наглядно показала, как выглядит с макияжем и без него

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Гагарина предстала в total black образе
Фото: Vkontakte / @gagarinaofficialVkontakte / @gagarinaofficial

36-летняя звезда поинтересовалась у поклонников, идет ли ей естественная красота без прикрас.

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Ольга Бузова — одна из тех звезд, которая не стесняется ничего. Она легко может показать себя макияжа и во всей красе продемонстрировать фигуру после набранных килограммов. На днях Бузова решила еще раз предстать перед поклонниками без единого грамма косметики. Правда, она сделала это в сравнительной форме. Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала в личном Telegram-канале два снимка из звукозаписывающей студии. На них Бузова предстала до макияжа и с ним.

Ольга Бузова без макияжаTelegram / @buzovahouse Ольга Бузова с макияжемTelegram / @buzovahouse

Ну и что мы выбираем в итоге???? На 1 фото я без макияжа вообще от слова вообще !!!! И считаю выгляжу неплохо ) вторая фотка - это обработка (но так я выгляжу когда есть легкий мэйк),

— поинтересовалась у фолловеров Бузова.

Большинство подписчиков проголосовало за селфи без макияжа и отметили, что естественная красота Ольге к лицу.

К слову, недавно Ольга Бузова решила кардинально сменить имидж. Звезда перекрасилась в платиновый блонд и слегка нарастила локоны. Как теперь выглядит певица, смотрите здесь.

Фото:Telegram / @buzovahouse; Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Vadim Tarakanov / Global Look Press.

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