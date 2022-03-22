Список нежелательных на Украине звезд пополнился

Светлана Лобода прокомментировала включение её в список нежелательных звезд на родине. В интервью «Пятому каналу» певица заявила:
«Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей. Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!».
Ранее Светлана Лобода сделала из своего офиса волонтерский штаб для помощи.
Напомним, что Светлана Лобода родилась в Киеве в обычной семье. Но бабушка артистки была оперной певицей, так что тяга будущей звезды к музыке была врожденным наследственным даром. Девушка с самого детства развивала свой творческий потенциал и училась исключительно в профильных учреждениях: музыкальная школа по классу фортепиано, эстрадно-цирковое училище по направлению «джазовый вокалист» и Киевский национальный университет культуры по специальности «менеджер шоу-бизнеса».