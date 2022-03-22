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1 час назад

Лобода вошла в список нежелательных звезд в Украине

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Светлана Лобода прокомментировала включение её в список нежелательных звезд на родине. В интервью «Пятому каналу» певица заявила:

Список нежелательных на Украине звезд пополнился
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей. Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!».

Ранее Светлана Лобода сделала из своего офиса волонтерский штаб для помощи.

Напомним, что Светлана Лобода родилась в Киеве в обычной семье. Но бабушка артистки была оперной певицей, так что тяга будущей звезды к музыке была врожденным наследственным даром. Девушка с самого детства развивала свой творческий потенциал и училась исключительно в профильных учреждениях: музыкальная школа по классу фортепиано, эстрадно-цирковое училище по направлению «джазовый вокалист» и Киевский национальный университет культуры по специальности «менеджер шоу-бизнеса».

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