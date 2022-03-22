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1 час назад

Хаматова поселилась в Латвии в личном особняке

Елена Прошина

Актриса Чулпан Хаматова перебралась со своими тремя детьми в личный особняк элитного поселка в 80 км от Риги, сообщает «КП». Ранее артистка заявила, что средств к существованию у нее практически нет — денег не хватило даже на аренду машины от аэропорта до дома.

Хаматова поселилась в Латвии в личном особняке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «КП», Хаматова обзавелась жильем в Латвии около 10 лет назад, когда местный бизнесмен основал экопоселение между Ригой и маленьким городком Цесис, продав участки обеспеченным иностранцам. После покупки недвижимости актриса получила вид на жительство в Латвии, а потом построила на участке дом площадью в 200 квадратных метров.

В поселке есть все для нормальной жизни — магазины, салоны красоты и рестораны. Среди соседей Хаматовой — обеспеченные люди разных национальностей, в том числе и русские. Отмечается, что в 2021 году готовые дома здесь продавали по 400 тыс. евро.

Сама Хаматова отметила, что собирается продолжать актерскую деятельность в Риге. В Москве она была задействована в спектакле «Горбачев», который ставил латвийский режиссер Алвис Херманис. Он уже позвал ее в труппу Нового рижского театра.

После отъезда из России актриса признавалась, что остро нуждается в работе, поскольку денег у нее немного. Средств хватит лишь на четыре месяца. Поэтому Чулпан сейчас принимает любую поддержку знакомых.

Шоу-бизнес,Алвис Херманис,Чулпан Хаматова,
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