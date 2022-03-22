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1 час назад

Сандра Буллок выгуляла конфетное платье-«торт» с брутальными сапогами-чулками

Passion.ruPassion.ru

Весенний сезон богат на яркие образы знаменитостей. Звезды появляются в самых необычных нарядах и не перестают удивлять (а иногда даже шокировать) поклонников. 57-летняя Сандра Буллок вошла в число знаменитых красоток, чьи наряды сразу приковывают взгляды. Актриса появилась в сияющем платье с длинным подолом и сразу же похитила все внимание фотографов.Голливудская звезда показала эффектный образ на премьере фильма «Затерянный город» в Лос-Анджелесе. Сандра сделала выбор в пользу неоново-розового платья Elie Saab с эффектом градиента и декольте до талии. Наряд украсили многочисленные цветы, которыми был усыпан даже длинный подол.

Сандра Буллок показала эффектный образ на премьере фильма «Затерянный город»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Образ дополнил минималистичный укороченный жакет. Завершающие штрихи — черные кожаные сапоги-чулки на высоком каблуке и сияющие серьги.

Сандра Буллок все чаще примеряет розовые оттенки. Весенний сезон звезда открыла элегантным костюмом-двойкой пудрово-розового оттенка.

Шоу-бизнес,Сандра Буллок,
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