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44 минуты назад

Арзамасова сняла, как сын от Авербуха ползает в нежной детской

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Актриса опубликовала трогательное видео.

Елизавета Арзамасова поделилась видео с 7-месячным сыном
Фото: фото из открытых источниковфото из открытых источников

Лиза Арзамасова опубликовала редкое видео, на котором показала сына Льва Ильича. Мальчик растет настоящей копией звездных родителей. В ролике сын Ильи Авербуха предпринимает первые попытки ползти и встать на ноги. У мальчика пока слабо получается, но он старается повторять движения за мамой. Видео было снято в интерьере нежной детской. В углу стоит белоснежный комод, а на полу расстелен специальный мягкий ковер с изображениями животных.

К слову, недавно мы писали, как Авербух трогательно рассказал о браке с Арзамасовой. В браке Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха царит настоящая идиллия: влюбленные проводят все свое время с семьей, своим полугодовалым сыном Левой и души не чают друг в друге. Авербух признается, что они с женой с огромным уважением относятся друг к другу и к их карьерам. Влюбленные часто гуляют по Москве, ходят в кино, в театры или смотрят фильмы дома.

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