Егор Крид захотел стать наставником в шоу «Голос»

Егор Крид признался, что хотел бы стать наставником в шоу «Голос»
Певец Егор Крид накануне ответил на некоторые вопросы своих фанатов, в частности, у парня спросили стал бы он наставником в взрослой версии шоу «Голос». Парень подтвердил, что непременно бы согласился, если бы такое предложение последовало от создателей шоу.
«Мне кажется там больше возможностей для творчества и идей. С детьми местами сложнее работать. Но «Голос. Дети» особенное шоу», – признался Крид.
«Кроме того, во взрослом «Голосе» проще найти ребят для продюсирования», – объяснил артист.
Егор Крид второй раз подряд занял кресло наставника в шоу «Голос. Дети». На данный момент в эфире «Первого канала» было показано уже 6 выпусков 9-го сезона.