Егор Крид захотел стать наставником в шоу «Голос»

Певец Егор Крид накануне ответил на некоторые вопросы своих фанатов, в частности, у парня спросили стал бы он наставником в взрослой версии шоу «Голос». Парень подтвердил, что непременно бы согласился, если бы такое предложение последовало от создателей шоу.