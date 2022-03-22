"Целее будет" - сестра Ефремова о нахождении брата в колонии

Сестра Михаила Ефремова Анастасия в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ призналась в том, что рада нахождению брата в колонии. По словам женщины, Ефремов, несмотря на лишение свободы, спокоен и выдержан. Они раз в неделю разговаривают по телефону на общие темы.