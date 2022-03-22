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1 час назад

Гарик Мартиросян почти месяц не выходит на связь

runews24.rurunews24.ru

Поклонники комика Гарика Мартиросяна забили тревогу из-за того, что артист почти месяц не выходит на связь. С 22 февраля на страницах звезды в социальных сетях не выходят новые публикации, хотя раньше комик активно общался со своими фанатами.

Гарик Мартиросян уже месяц не выходит на связь
Фото: фото из открытых источниковфото из открытых источников

Многие предположили, что исчезновение Мартиросяна связано с началом специальной операции на территории Украины. Часть поклонников надеются, что артист взял паузу на фоне политической ситуации в мире и не собирается покидать страну, как это сделали многие знаменитости.

Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,
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