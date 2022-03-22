Гарик Мартиросян уже месяц не выходит на связь

Поклонники комика Гарика Мартиросяна забили тревогу из-за того, что артист почти месяц не выходит на связь. С 22 февраля на страницах звезды в социальных сетях не выходят новые публикации, хотя раньше комик активно общался со своими фанатами.
Многие предположили, что исчезновение Мартиросяна связано с началом специальной операции на территории Украины. Часть поклонников надеются, что артист взял паузу на фоне политической ситуации в мире и не собирается покидать страну, как это сделали многие знаменитости.