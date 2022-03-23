Билли Айлиш и Бейонсе выступят на "Оскаре-2022"

Певицы Билли Айлиш и Бейонсе выступят на 94-й церемонии вручения наград премии «Оскар», сообщает Variety. Они исполнят свои композиции, номинированные в категории «Лучшая оригинальная песня», — «No Time to Die» из нового фильма о Джеймсе Бонде и «Be Alive», саундтрек к спортивной драме «Король Ричард».
На приз в номинации также претендуют Ван Моррисон («Белфаст»), Лин-Мануэль Миранда («Энканто») и Дайан Уоррен («Четыре хороших дня»).
Церемония пройдет в ночь на 28 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе.