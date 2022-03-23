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1 час назад

Билли Айлиш и Бейонсе выступят на "Оскаре-2022"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Певицы Билли Айлиш и Бейонсе выступят на 94-й церемонии вручения наград премии «Оскар», сообщает Variety. Они исполнят свои композиции, номинированные в категории «Лучшая оригинальная песня», — «No Time to Die» из нового фильма о Джеймсе Бонде и «Be Alive», саундтрек к спортивной драме «Король Ричард».

Билли Айлиш и Бейонсе выступят на "Оскаре-2022"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На приз в номинации также претендуют Ван Моррисон («Белфаст»), Лин-Мануэль Миранда («Энканто») и Дайан Уоррен («Четыре хороших дня»).

Церемония пройдет в ночь на 28 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе.

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