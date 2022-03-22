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1 час назад

Завершивший карьеру Брюс Уиллис получил поздравление с днем рождения от бывшей жены

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Бывшая жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Деми Мур поздравила актера с днем рождения. Уиллису исполнилось 67 лет.

Как Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американская актриса опубликовала фотографию с бывшим супругом, поблагодарив его за их совместную жизнь и «смешанную семью».

Звездная пара развелась еще в 2000 году, однако Уиллис и Мур остались друзьями и до сих пор продолжают общаться, передает журнал «ОК!».

До этого сообщалось, что Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

По некоторым данным, 66-летний актер борется с потерей памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье. Супруга звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг-Уиллис их дочери Мэйбл и Эвелин заботятся о здоровье отца, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

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