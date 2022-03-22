Как Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

Бывшая жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Деми Мур поздравила актера с днем рождения. Уиллису исполнилось 67 лет.
Американская актриса опубликовала фотографию с бывшим супругом, поблагодарив его за их совместную жизнь и «смешанную семью».
Звездная пара развелась еще в 2000 году, однако Уиллис и Мур остались друзьями и до сих пор продолжают общаться, передает журнал «ОК!».
До этого сообщалось, что Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
По некоторым данным, 66-летний актер борется с потерей памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье. Супруга звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг-Уиллис их дочери Мэйбл и Эвелин заботятся о здоровье отца, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.