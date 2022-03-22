Как Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

Бывшая жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Деми Мур поздравила актера с днем рождения. Уиллису исполнилось 67 лет.

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американская актриса опубликовала фотографию с бывшим супругом, поблагодарив его за их совместную жизнь и «смешанную семью».

Звездная пара развелась еще в 2000 году, однако Уиллис и Мур остались друзьями и до сих пор продолжают общаться, передает журнал «ОК!».

До этого сообщалось, что Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.