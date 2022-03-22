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1 час назад

Итальянская группа Måneskin отменила концерты в России

Елена Прошина

Итальянская рок-группа Måneskin, победитель музыкального конкурса «Евровидение-2021», отказалась посещать Россию в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине. Такое заявление появилось в социальных сетях музыкантов в ночь на 22 марта, сообщает «МК».

Группа Måneskin отменила концерты в России
Фото: ReutersReuters

Продажа билетов на мировой тур команды, получивший название «Loud Kids», начнется 25 марта в 10 утра в США и в 14 часов по европейскому времени (CET) в Европе. Отмененные мероприятия должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге.

Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Напомним, что итальянская группа Maneskin получила свою первую известность в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. После музыканты одержали победу на Фестивале в Сан-Ремо, который представлял собой итальянский национальный отбор на Евровидение.

На мировом конкурсе они выступили с песней «Zitti e buoni», набрав 206 баллов от жюри и 318 баллов в голосовании телезрителей.

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