Группа Måneskin отменила концерты в России

Итальянская рок-группа Måneskin, победитель музыкального конкурса «Евровидение-2021», отказалась посещать Россию в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине. Такое заявление появилось в социальных сетях музыкантов в ночь на 22 марта, сообщает «МК».

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Продажа билетов на мировой тур команды, получивший название «Loud Kids», начнется 25 марта в 10 утра в США и в 14 часов по европейскому времени (CET) в Европе. Отмененные мероприятия должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что итальянская группа Maneskin получила свою первую известность в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. После музыканты одержали победу на Фестивале в Сан-Ремо, который представлял собой итальянский национальный отбор на Евровидение.