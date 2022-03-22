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1 час назад

Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 3 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

ТАССТАСС

Ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве, совладельцем которого является певец Алишер Моргенштерн, могут оштрафовать на 3 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток после изъятия 1 тыс. бутылок алкоголя, продававшегося без лицензии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на ₽3 млн
Фото: ТАССТАСС

"В ресторане Kaif Provenance под видом выездного обслуживания осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, санкция по которой составляет 3 млн рублей. Из незаконного оборота изъято 926 единиц маркируемой алкогольной продукции", - сообщили в пресс-службе.

Также там подтвердили, что столичный департамент торговли и услуг просит арбитражный суд Москвы привлечь к административной ответственности ООО "Кайф", наполовину принадлежащее Алишеру Моргенштерну и управляющее рестораном Kaif Provenance, за продажу алкоголя без лицензии. Мероприятие по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в ресторане Kaif Provenance на Большой Дмитровке было проведено столичным департаментом торговли и услуг совместно с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы 24 ноября 2021 года.

"Информацию о передаче материалов для рассмотрения в суд подтверждаем", - заключили в пресс-службе.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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