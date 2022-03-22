Лобода раскрыла свое местонахождение

Певица Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и рассказала, что уехала жить в Латвию из России. Как сообщает Teleprogramma.pro, бывшая солистка «ВИА Гра» заявила что занимается волонтерством.

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В соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину. Лобода подчеркнула, что «ежеминутно» делает все, что от нее зависит, чтобы каждый человек мог получить предметы первой необходимости.

Ранее ряд источников сообщил, что другая певица из Украины Вера Брежнева могла уехать из России в Польшу. В своих соцсетях исполнительница рассказала, что занимается благотворительностью.