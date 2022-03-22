В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Лобода раскрыла свое местонахождение

Елена Прошина

Певица Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и рассказала, что уехала жить в Латвию из России. Как сообщает Teleprogramma.pro, бывшая солистка «ВИА Гра» заявила что занимается волонтерством.

Лобода раскрыла свое местонахождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину. Лобода подчеркнула, что «ежеминутно» делает все, что от нее зависит, чтобы каждый человек мог получить предметы первой необходимости.

Ранее ряд источников сообщил, что другая певица из Украины Вера Брежнева могла уехать из России в Польшу. В своих соцсетях исполнительница рассказала, что занимается благотворительностью.

Лобода сменила украинское гражданство на паспорт Мальты

В свою очередь, фанаты бывшей участницы «ВИА Гра» раскритиковали ее решение, напомнив, что свое состояние она сколотила именно в России, а сама она ранее заявляла, что считает себя российской исполнительницей. Свое мнение она аргументировала тем, что основная часть ее слушателей живет в РФ.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Вера Брежнева,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители