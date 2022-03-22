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36 минут назад

Тимати решил открыть сеть закусочных на деньги мэрии Москвы

Секрет ФирмыСекрет Фирмыиещё 2

Продюсер и рэпер Тимур Юнусов, известный по псевдониму Тимати, заявил о желании открыть сеть закусочных вместо ушедших с российского рынка иностранных ресторанов.

Тимати снова открывает закусочные
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Он уже подал заявку на грант от правительства Москвы на заведения крафтового фастфуда.

Рэпер отметил, что является идеальной кандидатурой для этого, поскольку имеет «лучшую в стране экспертизу в фастфуде». По словам Тимати, он планирует за год открыть около пяти точек. Такого количества должно хватить для разработки и улучшения проекта. Рэпер не хочет делать «русский "Макдоналдс"».

«Мы предложим альтернативу, более свежую, интересную, современную и, самое главное, российского производства на 100%», — пообещал он.

Музыкант заявил, что у «Макдоналдса» были промышленные объёмы, из-за которых якобы страдало качество еды. В планах Тимати сделать крафтовые рестораны, в которых меню будет оригинальнее, а качество выше — и всё в том же ценовом диапазоне. Рэпер рассчитывает сперва попробовать эту схему на сети из 5–10 точек, а потом можно будет развиваться до уровня пищевого гиганта.

Название для нового проекта бизнесмен пока не придумал.

У Тимати уже есть сеть ресторанов «Блэк стар бургер». На февраль 2021 года она насчитывала около 100 заведений в восьми странах мира, в том числе и США. Но из-за пандемии уже в августе 2021 года количество точек сократилось до 60.

Программа грантов в Москве стала возможной по инициативе мэра города Сергея Собянина и комитета по развитию экономики в условиях санкций. Правительство столицы выделило 500 млн рублей на запуск российских сетей быстрого питания. Ранее «Секрет» писал , что в Москве из-за санкций закрылось около 300 иностранных компаний.

Шоу-бизнес,Тимати,Сергей Собянин,McDonald's,Правительство Москвы,
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