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38 минут назад

Певица Жасмин вернулась в Россию из Израиля

МослентаМослентаиещё 3

Певица Жасмин вернулась в Москву после поездки в Израиль. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Жасмин вернулась в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Горячий привет всем, кто так переживал о том, что мы сбежали из России. Официально заявляю, что теперь мы сбежали из Израиля в Россию», — окончательно развеяла слухи о своей эмиграции артистка. Она рассказала, что вернулась в столицу вместе с детьми и 85-летней бабушкой. «Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — радостно сообщила певица.

Ранее Жасмин уже высказывалась по поводу информации о ее переезде, появившейся в СМИ. Певица заверила интересующихся, что действительно отправилась в Израиль вместе с детьми, но только на время отпуска.

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