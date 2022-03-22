Жасмин вернулась в Россию

«Горячий привет всем, кто так переживал о том, что мы сбежали из России. Официально заявляю, что теперь мы сбежали из Израиля в Россию», — окончательно развеяла слухи о своей эмиграции артистка. Она рассказала, что вернулась в столицу вместе с детьми и 85-летней бабушкой. «Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — радостно сообщила певица.