"Сбежали из Израиля". Жасмин вернулась в Россию

Певица Жасмин объявила о своем возвращении из Израиля, записав видеообращение по приезде в Москву. Пост она опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее в интернете появились слухи о том, что Жасмин сбежала из России в Израиль на фоне событий на Украине. Однако певица сообщения опровергала, заявляя, что просто отправилась в отпуск к бабушке вместе с детьми.
«Горячий привет всем, кто так переживал о том, что мы сбежали из России. Официально заявляю, что теперь мы сбежали из Израиля в Россию», — сказала в своем видеообращении Жасмин.
Певица также поделилась, что в Москву вместе с ней и детьми прилетела ее 85-летняя бабушка.
«Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами. На самом деле, она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — сообщила в посте Жасмин.
Стоит отметить, что певица стала не единственной, кого обвинили в побеге из России. В числе «беженцев» также оказались Алла Пугачева, актер Иван Ургант, телеведущая Ксения Собчак, продюсер Семен Слепаков и другие.