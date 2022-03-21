"Сбежали из Израиля". Жасмин вернулась в Россию

«Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами. На самом деле, она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам!» — сообщила в посте Жасмин.