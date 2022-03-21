Тимати нашел альтернативу McDonald's

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от столичного правительства на открытие новой сети крафтового фастфуда. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
«По своему скромному мнению, я имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта», — объяснил подачу заявки Тимати.
По его словам, сейчас обсуждается название новой сети. Рэпер отметил, что она не будет пытаться заменить McDonald’s, поскольку масштабы и идея проекта другие.
«Мы не собираемся заменять McDonald's, мы предложим альтернативу, более свежую, интересную и современную и самое главное российского производства на 100%. "Мак" — это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», — пояснил Тимати.
Ранее сообщалось, что рэпер покинул бренд Black Star, сохранив при этом долю в сети ресторанов Black Star Burger.