Тимати нашел альтернативу McDonald's

«Мы не собираемся заменять McDonald's, мы предложим альтернативу, более свежую, интересную и современную и самое главное российского производства на 100%. "Мак" — это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», — пояснил Тимати.