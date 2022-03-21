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49 минут назад

Тимати нашел альтернативу McDonald's

Елена Прошина

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от столичного правительства на открытие новой сети крафтового фастфуда. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Тимати нашел альтернативу McDonald's
Фото: ТАССТАСС

«По своему скромному мнению, я имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта», — объяснил подачу заявки Тимати.

По его словам, сейчас обсуждается название новой сети. Рэпер отметил, что она не будет пытаться заменить McDonald’s, поскольку масштабы и идея проекта другие.

«Мы не собираемся заменять McDonald's, мы предложим альтернативу, более свежую, интересную и современную и самое главное российского производства на 100%. "Мак" — это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», — пояснил Тимати.

Ранее сообщалось, что рэпер покинул бренд Black Star, сохранив при этом долю в сети ресторанов Black Star Burger.

Шоу-бизнес,Тимати,Правительство Москвы,
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