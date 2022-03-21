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47 минут назад

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о борьбе с онкологией

Елена Прошина

Актер Роман Попов, сыгравший следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», во время съемок передачи «Звезды сошлись» на НТВ рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. По его словам, частично победить рак мозга ему помогло чувство юмора.

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о борьбе с онкологией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попов отметил, что опухоль у него нашли осенью 2018 года, когда за день у него случилось три эпилептических припадка. Врачи посоветовали актеру сделать МРТ головного мозга. Она-то и показала, что в глубокой фазе сна опухоль начинала давить на головной мозг, тем самым провоцируя припадки.

«Врачи сказали, что может быть добро, а может быть зло. Сказали, что в любом случае надо делать операцию. Я поехал на консультацию в Германию. Доктор посмотрел МРТ и сказал, что согласен со своими московскими коллегами», — рассказал Попов.

Актер добавил, что у него диагностировали астроцитому — глиальную опухоль головного мозга, возникающию из астроцитов.

«Я ее очень уважал, принял ее и победил. Я чистенький. Но самое важное, что здоровую иронию, с которой я относился к своему состоянию и заболеванию, мне удалось не растерять. И частично благодаря чувству юмора я ее и победил», — подчеркнул Попов.

Также актер поделился, что операцию и первые курсы «лучей и химии» он делал в Германии, а затем продолжил лечение уже в России.

Шоу-бизнес,Роман Попов,
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