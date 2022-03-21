Российский комик рассказал о притеснении русских в США

Российский комик Алексей Щербаков рассказал о неприятном случае, который произошел во время его пребывания в США — из-за национальной принадлежности всю семью звезды шоу «Что было дальше» не пустили в парк аттракционов. Видеозапись с места событий, которую снял Щербаков, опубликовал у себя Telegram-канал URA.RU.
На ролике комик заявил, что находится в Санта-Монике.
«Парк развлечений. Санта-Моника. Нас не пустили, а негров пустили всех. Добрый вечер, пожалуйста. Нам говорят: "Стоп. Мы closed". Негр идет, говорят: "Проходите". Ничего, ничего, Володя для вас приготовил подарочек. Скоро вот этого всего не будет», — сказал на видеозаписи Щербаков.
Таким образом комик четко дал понять, что в США, не смотря на толерантную позицию страны, идет открытое притеснение русских.
Отметим, что Щербаков стал не первым россиянином, который столкнулся с притеснениями за границей из-за событий на Украине. Ранее на это же жаловался рэпер Моргенштерн, находящийся в ОАЭ, где ему отказали в аренде частного самолета из-за российского паспорта.