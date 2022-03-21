Российский комик рассказал о притеснении русских в США

Российский комик Алексей Щербаков рассказал о неприятном случае, который произошел во время его пребывания в США — из-за национальной принадлежности всю семью звезды шоу «Что было дальше» не пустили в парк аттракционов. Видеозапись с места событий, которую снял Щербаков, опубликовал у себя Telegram-канал URA.RU.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров / CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров /

На ролике комик заявил, что находится в Санта-Монике.

«Парк развлечений. Санта-Моника. Нас не пустили, а негров пустили всех. Добрый вечер, пожалуйста. Нам говорят: "Стоп. Мы closed". Негр идет, говорят: "Проходите". Ничего, ничего, Володя для вас приготовил подарочек. Скоро вот этого всего не будет», — сказал на видеозаписи Щербаков.

Таким образом комик четко дал понять, что в США, не смотря на толерантную позицию страны, идет открытое притеснение русских.