Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России

Музыкальный лейбл Masterskaya украинского певца Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России и Белоруссии. Об этом студия сообщила в своем Telegram-канале. Никаких дополнительных комментариев от студии не поступило.

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«Негодяй и дешевка!»: Пригожин возмутился решением Макса Барских запретить свои песни в России При этом студийные альбомы Ивана Дорна уже исчезли из «Яндекс.Музыки», в сервисах остались только совместные треки исполнителя с другими артистами.