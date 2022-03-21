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1 час назад

Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Музыкальный лейбл Masterskaya украинского певца Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России и Белоруссии. Об этом студия сообщила в своем Telegram-канале. Никаких дополнительных комментариев от студии не поступило.

Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Негодяй и дешевка!»: Пригожин возмутился решением Макса Барских запретить свои песни в России При этом студийные альбомы Ивана Дорна уже исчезли из «Яндекс.Музыки», в сервисах остались только совместные треки исполнителя с другими артистами.

Ранее украинский певец Макс Барских запретил использование своих песен в России. Барских разорвет контракты с российскими компаниями и изымет каталог своих песен из российского цифрового пространства. Певец призвал всех украинских артистов последовать его примеру.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Иван Дорн,
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