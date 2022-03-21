Воссоединившаяся с семьей Лолита Милявская решила вернуться на сцену

Певица Лолита Милявская после долгого перерыва вышла на связь с подписчиками и объявила о возвращении к концертной деятельности. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Звезда записал видео, где заявила, что пересматривает свой гастрольный график и скоро начнет выступать.

«Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу», — рассказала поклонникам Милявская.

Она отметила, что 24 марта точно состоится спектакль «Женитьба» в театре «Модерн», а 15 апреля концерт в Crocus City Hal. Остальной актуальный график певица обещала сообщить позднее.