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1 час назад

Воссоединившаяся с семьей Лолита Милявская решила вернуться на сцену

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская после долгого перерыва вышла на связь с подписчиками и объявила о возвращении к концертной деятельности. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Воссоединившаяся с семьей Лолита Милявская решила вернуться на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда записал видео, где заявила, что пересматривает свой гастрольный график и скоро начнет выступать.

«Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу», — рассказала поклонникам Милявская.

Она отметила, что 24 марта точно состоится спектакль «Женитьба» в театре «Модерн», а 15 апреля концерт в Crocus City Hal. Остальной актуальный график певица обещала сообщить позднее.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что ей удалось вывести маму и дочь из Киева, где они находились в бомбоубежище. По словам певицы, перевезти родных в Москву ей помогли «хорошие люди», которые сделали для этого все возможное. Звезда отметила, что благодарна всем, кто помогал.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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