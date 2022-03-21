«Постоянно думаю о расширении нашей семьи»: Глюк`oza призналась, что мечтает о третьем ребенке

Артистка рассказала, что уже разговаривает с дочкой на личные темы
Последние несколько дней поклонники певицы Глюк`oza, а в миру Наташи Ионовой-Чистяковой, обсуждают слухи, которые распространились на просторах интернета. Артистку подозревают в беременности. Впрочем, узнать, правда ли это, до недавнего момента было крайне затруднительно: сама исполнительница ничего не писала на эту тему в соцсетях. Однако WomanHit.ru удалось выяснить, ждет ли Наталья ребенка, на премьере российской комедии.
В картине Ионова сыграла роль мамы, которая должна следить за двумя детьми. Здесь также были замечены Владимир Яглыч, Анна Старшенбаум и другие артисты. Выглядела, кстати, артистка шикарно, несмотря на семейный статус дважды мамы. Под обтягивающим платьем никакого живота заметно не было. Ну а WomanHit.ru на всякий случай поинтересовался у певицы напрямую, какие семейные планы у Ионовой.
«Постоянно думаю о расширении нашей семьи. Надеюсь, бог даст. Вообще, очень бы хотелось», — прокомментировала артистка.
Тем самым она дала понять, что на данный момент не ждет третьего ребенка, хотя и мечтает об этом. Кроме того, Наташа призналась, что трудности совмещения воспитания детей и карьеры ее не пугают:
«У меня прекрасные дети и, слава богу, родители и супруг очень много времени уделяют детям, поэтому я чувствую эту поддержку. Получается и работать, и оставаться мамой», — поведала певица.
На радость журналистам поддержать звездную мама пришла и дочь Натальи Ионовой, Лидия, которая по-прежнему выделялась своими яркими синими волосами. Впрочем, оно и понятно: ребенок растет творческим. Лидия начала музыкальную карьеру, у нее даже есть творческий псевдоним — Рэй. И выбрала эту профессию девочка сама.
«Мы никогда не обсуждали эту тему, но в один прекрасный момент ребенок просто начал петь дома, захотел заниматься гитарой, фортепиано. Я думаю, что в ней живет музыка. Я была приятно удивлена, что у нее есть такой настоящий талант. Мы, конечно, ее поддерживаем и даже иногда подталкиваем. Например, поставили ей задачу записать песню или клип. Но утром ей неохота вставать рано, например, и вот я ей говорю: „Давай, вперед!“ — поведала журналистам артистка. — Конечно, нужно быть рядом, особенно когда ребенок начинает заниматься этим с детства. При этом не хочется, чтобы у них и детство пропадало, но иногда приходится подталкивать к мечте. Кстати, тандем „продюсер-певица“ у них больше с папой. Они все время обсуждают, куда-то едут на студию… А Верочке (младшая дочь Натальи, — прим.авт.) нравится больше актерская карьера. Она ходит в театральную студию в школе, потихоньку начинает развиваться в этом направлении. Ну а там посмотрим: главное, чтобы у детей было желание заниматься и себя в чем-то искать. Наша задача как родителей их в этом поддерживать».
Что интересно, чем старше становится дочь певицы, тем проще с ней общаться. Мама и старшая дочь уже и мальчиков обсуждают.
«Сейчас мы стали больше разговаривать о том, что происходит у них внутри компании, про мальчиков что-то начинаем потихоньку говорить. Но я очень аккуратно. Рэй достаточно стеснительна. Я не настаиваю, мол, расскажи и расскажи, но когда есть настроение, мы вечерком на кровать залезем, что-нибудь вкусненькое возьмем и сидим болтаем, рассказываем о чем-то. В этом возрасте главное все делать аккуратно и ненавязчиво», — подытожила певица.