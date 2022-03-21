«Постоянно думаю о расширении нашей семьи»: Глюк`oza призналась, что мечтает о третьем ребенке

«Мы никогда не обсуждали эту тему, но в один прекрасный момент ребенок просто начал петь дома, захотел заниматься гитарой, фортепиано. Я думаю, что в ней живет музыка. Я была приятно удивлена, что у нее есть такой настоящий талант. Мы, конечно, ее поддерживаем и даже иногда подталкиваем. Например, поставили ей задачу записать песню или клип. Но утром ей неохота вставать рано, например, и вот я ей говорю: „Давай, вперед!“ — поведала журналистам артистка. — Конечно, нужно быть рядом, особенно когда ребенок начинает заниматься этим с детства. При этом не хочется, чтобы у них и детство пропадало, но иногда приходится подталкивать к мечте. Кстати, тандем „продюсер-певица“ у них больше с папой. Они все время обсуждают, куда-то едут на студию… А Верочке (младшая дочь Натальи, — прим.авт.) нравится больше актерская карьера. Она ходит в театральную студию в школе, потихоньку начинает развиваться в этом направлении. Ну а там посмотрим: главное, чтобы у детей было желание заниматься и себя в чем-то искать. Наша задача как родителей их в этом поддерживать».