Прохор Шаляпин рассказал о страхе перед онкологией: "Ходил, "просвечивал" себе голову"

Прохор Шаляпин старается тщательно следить за своим самочувствием. Он регулярно посещает клиники, где проходит обследования у специалистов. Певец объяснил, что причиной такого пристального внимания к своему здоровью является фобия.

Как выяснилось, у Прохора Шаляпина есть страх перед онкологическими заболеваниями. Артист рассказал, что отличается впечатлительностью и испытывает тревогу всякий раз, когда ему приходится сталкиваться с сообщениями об этом недуге. Поэтому при малейшем подозрении он обращается к врачам для прохождения диагностики.