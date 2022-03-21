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1 час назад

Прохор Шаляпин рассказал о страхе перед онкологией: "Ходил, "просвечивал" себе голову"

Суть событийСуть событий

Прохор Шаляпин старается тщательно следить за своим самочувствием. Он регулярно посещает клиники, где проходит обследования у специалистов. Певец объяснил, что причиной такого пристального внимания к своему здоровью является фобия.

Прохор Шаляпин рассказал о страхе перед онкологией: "Ходил, "просвечивал" себе голову"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось, у Прохора Шаляпина есть страх перед онкологическими заболеваниями. Артист рассказал, что отличается впечатлительностью и испытывает тревогу всякий раз, когда ему приходится сталкиваться с сообщениями об этом недуге. Поэтому при малейшем подозрении он обращается к врачам для прохождения диагностики.

"Я на всякий случай ходил "просвечивал" себе голову", - признался артист к программе "Звезды сошлись".

Недавно артист перенес утрату - в прошлом году скончалась его супруга. Причиной смерти женщины стало заболевание, но не онкология, а коронавирус, которым она заразилась на свадьбе. Прохор Шаляпин тяжело переживал потерю.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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