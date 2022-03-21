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1 час назад

Директор Моисеева назвал настоящего владельца квартиры певца

Елена Прошина

Появившаяся недавно информация о том, что певец Борис Моисеев, переживший два инсульта, лишился единственной квартиры в Москве, вынудила его директора Сергея Гороха прокомментировать ситуацию.

Директор Моисеева назвал настоящего владельца квартиры певца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее родной брат певца Маркс Толкач заявил, что роскошной квартирой Моисеева завладел его директор и теперь распродает антиквариат и ценности. Для Гороха такие обвинения стали настоящим сюрпризом.

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«Я хотел внести разъяснение по поводу информации о том, что Борис Михайлович лишился своей московской недвижимости. Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию "ужастиков" про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты», - рассказал директор звезды «Комсомольской правде».

По словам директора, ему идея не понравилась, к тому же родственники Моисеева были против. Однако на ренте настояли друзья певца, посчитав, что он лучше знает, как распорядиться своим имуществом.

«Я не являюсь ни собственником, ни хозяином московской недвижимости Бориса Михайловича. Но я имею перед ним ответственность и ряд обязательств, прописанных в договоре: например, оплачиваю его расходы, покупаю лекарства, вношу коммунальные платежи. Впрочем, эти обязательства я выполняю с 2010 года, то есть с тех пор, как Борис Михайлович по причине нездоровья был вынужден сократить, а позднее прекратить концертную и гастрольную деятельность», - отметил Горох.

Он также рассказал, что брат певца не мог с ним связаться, так как у него «были какие-то не те телефоны».

«Я позвонил, спросил: "Марик, откуда вы все это взяли?". Он ответил, что прочитал в интернете, якобы я распродаю антиквариат Бориса Михайловича. Мы все обсудили с Марксом и его супругой Людой, и после этого разговора он передо мной извинился. Он сожалеет о сюжете, который вышел на федеральном канале», - заверил Сергей Горох.

Ранее стало известно, что Борис Моисеев составил завещание, где отписал Кристине Орбакайте свои роскошные апартаменты в латвийской Юрмале. Стоимость недвижимости оценивается в 200 тыс. евро (около 24 млн рублей).

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
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