Директор Моисеева назвал настоящего владельца квартиры певца

«Я хотел внести разъяснение по поводу информации о том, что Борис Михайлович лишился своей московской недвижимости. Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию "ужастиков" про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты», - рассказал директор звезды «Комсомольской правде».