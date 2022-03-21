Зеленского попросили лишить Баскова, Киркорова и Крутого звания "Народный артист Украины"

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.