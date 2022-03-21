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11 минут назад

В Раде хотят лишить Баскова, Киркорова и Крутого звания "Народный артист Украины"

ТАССТАСС

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Зеленского попросили лишить Баскова, Киркорова и Крутого звания "Народный артист Украины"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу лишения государственных наград - почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины": Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таисии Повалий", - написала Кравчук в Facebook.

Ранее суд на Украине заочно арестовал Николая Баскова, а также Владимира Соловьева, Никиту Михалкова, Олега Газманова и Тину Канделаки.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Таисия Повалий,Владимир Зеленский,Василий Герелло,Владимир Бортко,Светлана Лобода,Тина Канделаки,Владимир Соловьев,Николай Басков,Филипп Киркоров,Никита Михалков,Верховная Рада,
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