Малькову осудили за переезд в США

Администратор соцсетей актрисы Анастасии Макеевой раскритиковал Светлану Малькову, бывшую супругу мужа артистки, за переезд в США. Как сообщает Starhit, после новостей о переезде в социальных сетях Макеевой появился гневный пост в сторону женщины.
«Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там нелегально с тремя несовершеннолетними детьми. Детей вывезла против их воли, сорвала с учебы, без денег, без знания языка, без работы, без документов, без крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Она поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой», — говорится в сообщении на страницах Макеевой.
Сама Малькова рада переезду — она уверена, что приняла правильное решение, а выбор «не бывает хорошим и плохим».
Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, после чего он познакомился с Макеевой в Москве. После этого предприниматель развелся с женой и снова женился. С тех пор бывшая жена Романа критикуют Светлану, считая ее разлучницей.
Накануне Малькова заявила, что бывший супруг остался без работы. По ее словам, он снова отказывается платить алименты в полном объеме, ссылаясь на то, что на днях стал безработным.