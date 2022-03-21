Малькову осудили за переезд в США

«Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там нелегально с тремя несовершеннолетними детьми. Детей вывезла против их воли, сорвала с учебы, без денег, без знания языка, без работы, без документов, без крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Она поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой», — говорится в сообщении на страницах Макеевой.