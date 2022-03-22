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38 минут назад

Гарик Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Ивана Урганта в вечернем шоу

ТАССТАССиещё 6

Артист Гарик Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Ивана Урганта на Первом канале.

Мартиросян назвал фейком слухи о своей новой работе на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Фейк", - прокомментировал Мартиросян соответствующую новость в своем Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось, что Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ. Однако телеканал не закрывал программу "Вечерний Ургант", а также опроверг информацию о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Первый канал,
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