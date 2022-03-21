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1 час назад

Певица Валерия вступилась за отстраненных паралимпийцев РФ

Ura.RuUra.Ru

Певица Валерия вступилась за российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиаде в Пекине. Она тепло поблагодарила паралимпийцев, власти РФ и ХМАО на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Она назвала прошедшие соревнования праздником.

Певица Валерия вступилась за отстраненных паралимпийцев РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу поблагодарить волонтеров, которые помогли организовать этот праздник! Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир!.. Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Дорогие наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное!» — обратилась к собравшимся паралимпийцам Валерия.

Певица прилетела в Ханты-Мансийск из Петербурга с концерта, посвященного восьмилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выступая в ХМАО, Валерия не забыла поблагодарить югорчан за гостеприимство и отдельно — губернатора ХМАО Наталью Комарову.

В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.

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