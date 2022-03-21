Певица Валерия вступилась за отстраненных паралимпийцев РФ

«Я хочу поблагодарить волонтеров, которые помогли организовать этот праздник! Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за то, что он поддержал этот турнир!.. Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Дорогие наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас. Спасибо вам огромное!» — обратилась к собравшимся паралимпийцам Валерия.