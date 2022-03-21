Суд отклонил иск комика Мирзализаде к МВД

Суд отклонил иск к МВД известного стендап-комика Идрака Мирзализаде, ранее осужденного за оскорбительную шутку о русских людях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

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«В удовлетворении иска суд отказал. Будем обжаловать решение», — заявил Бадмшин.

18 марта стало известно, что адвокат и юморист просили суд признать незаконным решение МВД о запрета въезда в Россию на. 14 лет.

О том, что МВД изменило Мирзализаде срок нежелательного пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщалось 15 февраля. Бадамшин тогда подчеркнул, что намерен обжаловать это решение.

В октябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде в части пожизненного срока нежелательности пребывания в России. Уточнялось, что судебная инстанция обязала МВД установить «разумный» срок вместо пожизненного.