Лолита: «Всем кажется, что я сбросила 30 кг»

Кто-то от нее без ума, кто-то относится сдержанно, но при этом даже недоброжелатели вынуждены признать, что певица в своих словах и поступках всегда очень искренняя, открытая и честная.

Фото: РИА Новости РИА Новости

- Лолита, все заметили, как вы сильно похудели. Приходится держать себя в ежовых рукавицах?

Видео дня

- Мой врач-эндокринолог мне все разрешает (Лолита худела под наблюдением врача, регулярно сдавая анализы. - Ред.), да и всем тем, кто прошел или проходит у нее лечение. Так что я себе могу позволить все что угодно и ровно тогда, когда мне этого хочется. А если понимаю, что произошел какой-то перегиб, я просто на время перестаю есть некоторые продукты. Например, сегодня я съела половину белого батона и завтра съем столько же. Но при этом знаю, что затем в течение недели хлеба в моем доме не будет вообще. Так что если не перегибать палку, то все можно.

- Про вас говорят, кстати, что якобы и пластику сделали, и ребра удалили.

- Я никогда не обращаю внимания на сплетни и на какие-то пересуды. Ребра вот при вас пересчитала - все на месте. Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограмм 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько.

- Прошедший 2021 год для многих был очень сложным. Наступивший еще сложнее. Работы мало?

- За это время я поняла, что у меня есть любимая работа. И то, что она у меня вообще осталась, говорит о том, что и в дальнейшем никакие ограничения - коронавирусные и прочие - не будут влиять на мою востребованность. Это стало для меня свое­образным подтверждением того, что я занимаюсь своим делом.

- Вы ведете телепрограмму «ДНК-шоу», где звезды сдают анализ ДНК и встречаются с вами, чтобы обсудить результаты теста. А сами вы делали такой анализ?

- Я сделала тест еще в самом начале. И выяснила, например, что у меня есть ген плохого водителя. А я - человек, который за рулем уже лет 20 и без единой аварии и, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. Еще мне всю жизнь тяжело давались танцы. Все, что на сцене мне нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я - месяц. И я не знала, что это тоже ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу себе до сих пор позволить выпить.

- Недавно прошел праздник 8 Марта. Можете сказать, какой подарок для вас самый дорогой?

- Для меня идеальный подарок — это здоровье, свое и близких. Когда не вздрагиваешь каждый раз при телефонном звонке. Ничто не сравнимо с этим...

Яна Невская.